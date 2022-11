"Totti ultima bandiera del calcio": la risposta esalta i tifosi della Roma

Continua la storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, con la neo-coppia che è stata sorpresa alla Fiera del Mobile di Riardo, in provincia di Caserta dal loro amico Ciro Perrella, mentre sceglieva dei nuovi mobili per la loro futura e nuova casa. Durante l'intensa giornata di shopping c'è stato spazio anche per tanti autografi e selfie con chi era nel negozio e, soprattutto, per un particolare video realizzato dal loro amico che è diventato subito virale sui social.