Roma, la vera tifosa di casa Totti? La figlia Chanel, in incognito all'Olimpico

Quando era piccola, Chanel Totti andava in tribuna autorità con la mamma, Ilary Blasi, il fratello Cristian, i parenti e gli amici. Poi è arrivata Isabel, ma lei allo stadio ci è andata poco, perché dopo un anno e due mesi il papà, Francesco Totti, ha smesso di giocare. Ha lasciato il calcio nel 2017 e la Roma nel 2019, l'ex numero 10, ma i due figli maggiori sono rimasti romanisti. Cristian, che gioca nelle giovanili giallorosse, e Chanel, che ripercorre le orme di casa Totti. Spesso, infatti, la ragazza è all'Olimpico a tifare: ha quindici anni e mezzo, è accompagnata da una o più amiche, tifa (molto), canta l'inno e si diverte. Niente posti speciali, per lei: Chanel, infatti, vede le partite in Monte Mario, seduta tra i tifosi comuni. Negli stessi posti, più o meno, in cui tanti anni fa andavano i suoi nonni paterni, Enzo e Fiorella, che non hanno mai ceduto al fascino dei lustrini e nei palchi vip non hanno mai messo piede.