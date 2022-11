Tiago Pinto torna sul derby: "Dobbiamo dimostrare di essere incazzati"

ROMA - La Roma vuole dimenticare la sconfitta nel derby e centrare la quinta vittoria consecutiva in trasferta. La squadra di José Mourinho se la vedrà al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Dionisi nella penultima gara di campionato prima della sosta per il Mondiale in Qatar. A pochi minuti dal match il gm Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Una squadra ambiziosa come la nostra non è contenta dopo il ko nel derby, sono stati due giorni pesanti. Siamo arrabbiati e incazzati, dobbiamo dimostrarlo sul campo”.