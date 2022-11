Il gesto di Mourinho all'intervallo: il regalo al bambino malato

ROMA - Il bello del calcio, il cuore di Mourinho. Il tecnico giallorosso durante l'intervallo della partita tra Sassuolo e Roma ha fatto un gesto bellissimo e che ha strappato gli applausi del Mapei Stadium. Dopo essere rientrato in campo lo Special One ha visto un bambino sulla sedia a rotelle salutarlo, lui è scesco immediatamente negli spogliatoi ed è tornato con una maglia della Roma. Mourinho ha salutato il bambino e ha donato la maglia giallorossa alla mamma, che l'ha messa sopra al figlio. Il volto della mamma sorridente per questo bel gesto, il cuore d'oro di Mourinho per un gesto che per quel bambino vale davvero tanto.