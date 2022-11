Roma, Abraham risorge ma non basta. Smalling la tradisce

Rui Patricio 6,5 Due parate importanti sono una bella base per costruire un risultato. Quella su Traoré in particolare è determinante, perché capita poco prima dell’1-0.

Abraham 7 Solleticato nell’orgoglio da Mourinho, entra e segna un gol da grande centravanti. E’ il quarto stagionale, compresa la coppa, sempre in trasferta. Non è colpa sua se la Roma non tiene il vantaggio.

Flop

Smalling 5

Si distrae nel momento decisivo, lasciando lo spazio che serve a Pinamonti. Attraversa una fase negativa, dopo mesi da dominatore.

Zalewski 5

Confuso, impreciso. Non è ancora il giocatore che aveva impressionato l’Europa nella scorsa stagione. Spreca anche una buona occasione per il primo gol in Serie A.

Shomurodov 5,5

Non era facile giocare titolare per la prima volta, all’improvviso, in un momento di shock collettivo. Non si muove male ma sbaglia un contropiede comodo calciando timido davanti a Consigli.