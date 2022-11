Roma, le clamorose convocazioni dell'Inghilterra che riguardano i giallorossi

ROMA - Nelle settimane scorse vi avevamo anticipato che Tammy Abraham era fortemente a rischio per una convocazione per il Mondiale, e adesso la scelta di Southgate sta virando proprio su questa posizione . Come scritto dal portale "The Atheltic", il ct della nazionale inglese ha deciso di escludere il centravanti della Roma dalla lista dei convocati per il torneo.

Il portale ha anticipato la la lista di Southgate e all'esclusione di Abraham che paga dei mesi in giallorossi con poche gol e una condizione non ottimale. Il gol di ieri contro il Sassuolo non ha fatto cambiare idea evidentemente al ct che ha deciso di puntare su altri attaccanti. Nei prossimi giorni l'Inghilterra pubblicherà la lista, per Abraham non resta che aspettare e sperare in un miracolo. Si è messo l'anima in pace invece Smalling, mai preso in considerazione realmente dalla nazionale inglese.