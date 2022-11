Le fatiche di Mourinho e l’impegno dei Friedkin

I “Pensieri giallorossi”, come tutto quello che in questo momento è giallorosso, non possono non essere un po’ confusi. Infatti, quando leggo: “Mou rialza la Roma”, penso: poveretto, che fatica . Subito dopo penso anche che il vero problema è la crisi dei goal.

È giusto che il calcio venga aiutato, perché è uno sport che coinvolge migliaia e migliaia di persone, ma è giusto che anche il pubblico venga aiutato e questo non dipende dai soldi ma dalla qualità del gioco delle squadre preferite. Si potrebbe dire: io Stato ti aiuto se tu fai spettacolo e soddisfi i tifosi, oppure parliamo d’altro.

A proposito di parlare d’altro, penso sia necessario fare un accordo con i medici per consigliare i giocatori ad evitare gli infortuni. Non so se è giusto sentire i medici o andare in pellegrinaggio al Divino Amore.

I Friedkin, padre e figlio, hanno speso molto per la Roma e mi viene da dire che forse meriterebbero di più.

In attesa di risposta, domando a Mourinho: Perché, secondo Lei, alcuni giocatori arrivano e poi spariscono (vedi il caso Abraham)?

Ivan Zazzaroni, direttore di questo giornale, ha scritto un interessante libro su Mourinho. Caro Ivan, tu puoi supporre cosa stia pensando e decidendo Mourinho in questo periodo?