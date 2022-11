Karsdorp, parla l'agente: “Voglio spiegazioni da Mourinho, non si tratta così Rick"

ROMA - La rottura tra José Mourinho e Rick Karsdorp è arrivata naturalmente anche ai media olandesi. Le parole del tecnico sul suo giocatore (seppure senza menzionarlo direttamente) hanno fatto il giro dei portali esteri, arrivando naturalmente anche all'agente del giocatore. Così Johan Henkes dell'agenzia H2 ha rilasciato alcune dichiarazioni alla testata olandese Nos: “Sono sorpreso per le dichiarazioni di Mourinho, voglio una spiegazione. Siamo stupiti anche dal fatto che tutti puntino su Rick, senza che Mourinho o la Roma ne citino il nome. Vogliamo una spiegazione dal club sulle parole del tecnico, e sul modo in cui lo ha fatto“. Il procuratore di Karsdorp ha poi concluso chiedendo rispetto per il proprio assistito: "Non è così che si tratta un giocatore che ha giocato per l'AS Roma per cinque anni"