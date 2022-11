Chris Smalling è rimasto fuori dal Mondiale, visto che il c.t. Southgate ha deciso di non convocarlo con l'Inghilterra. Lui, dal canto suo, è rimasto in silenzio, mentre sua moglie Sam, su Instagram, ha voluto mandare un messaggio di orgoglio e vicinanza. Prima ha condiviso una statistica con i numeri positivi di Smalling, poi ha scritto: "Il difensore inglese con le migliori performance in Europa in questa stagione. Non potrei essere più orgogliosa".