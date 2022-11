Italia-Germania, i convocati dell'Under 21: c'è Volpato!

Il tecnico Paolo Nicolato ha convocato 25 giocatori per il prossimo test della Nazionale Under 21 , che sarà impegnata sabato 19 novembre allo stadio 'Del Conero' di Ancona in un'amichevole di prestigio contro la Germania . Gli azzurrini sono reduci dai due test di settembre contro Inghilterra e Giappone .

Under 21, tre giocatori alla prima chiamata: c'è Volpato!

Nella lista dei 25 giocatori, che si raduneranno domenica 13 a Cesenatico per iniziare a preparare la nuova partita, ci sono tre volti nuovi. Si tratta di Cesare Casadei (centrocampista passato dall'Inter al Chelsea in estate), Franco Tongya (Odense) e a sorpresa Cristian Volpato, protagonista nelle ultime partite della Roma. L'attaccante, 19 anni da compiere il 15 novembre, ha recentemente rifiutato ha rifiutato la convocazione al Mondiale da parte dell'Australia nella speranza di giocarlo proprio con l'Italia in futuro. Infine ritorno in Nazionale Under 21 per Matteo Cancellieri (Lazio) e Lorenzo Lucca (Ajax).

