Dybala, colloquio con Mourinho per il Torino: cosa si sono detti

ROMA - Una buona notizia, seppur arrivata nell'ultima giornata di campionato prima della sosta. Ma José Mourinho di certo può sorridere perché avrà a disposizione Paulo Dybala per la sfida di domani pomeriggio contro il Torino. L'attaccante argentino ieri aveva svolto solo parte del lavoro con il gruppo, oggi invece si è allenato interamente con i compagni di squadra svolgendo tutti gli esercizi anche quelli tattici. Dybala questa mattina ha parlato con Mourinho per decidere il minutaggio in campo contro i granata: l'argentino si è reso disponibile a giocare anche dal primo minuto, ma difficilmente lo Special One lo rischierà da titolare dopo pochi allenamenti con la squadra. Apprezzato dal tecnico però la voglia della Joya di essere a disposizione prima di volare in Qatar.