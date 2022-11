Roma, torna Dybala. C'è tensione per Karsdorp

ROMA - Rosso di sera, bel gioco si spera. La Roma si è allenata davanti a un tramonto incantevole, sotto a un cielo che è difficile osservare in altri luoghi del mondo. Una magnifica cornice, che però non ha distratto Mourinho dai compiti fondamentali: allestire una formazione che possa battere il Torino , per regalare agli oltre sessantamila spettatori dell’Olimpico una sosta spensierata. In questo senso il recupero di Paulo Dybala , che ieri ha fatto il primo allenamento completo, è un rinforzo psicologico importante. Dybala è pronto a dare una mano. Se Mourinho glielo chiede, anche dall’inizio. Ma è probabile che i due condividano una gestione più cauta, nell’interesse del calciatore e della Roma. Una staffetta con il giovane Volpato , che partirebbe titolare per la seconda volta di fila, sembra una soluzione ragionevole, anche perché Dybala dopo aver strappato la convocazione al Mondiale non vuole rischiare ricadute a poco più di un mese dall’infortunio muscolare.

Intanto, a proposito di gestione, Rick Karsdorp non è stato ufficialmente escluso dal gruppo. Ma il suo umore è pessimo, nonostante le foto che la Roma ha pubblicato venerdì per allentare la tensione. Il giocatore è molto turbato, anche perché due sere fa ha trovato qualche tifoso sotto casa ad attenderlo in atteggiamenti poco amichevoli . Non è successo niente di grave, per fortuna, ma è il segnale di un problema non semplice da risolvere. A meno che Mourinho non faccia dietrofront, riabilitandolo pubblicamente, Tiago Pinto dovrà cedere Karsdorp a gennaio e poi sostituirlo. La vicenda insomma ha spiazzato la società (e la proprietà), che non ha compreso le ragioni dello sfogo dell’allenatore nelle interviste del Mapei Stadium. Cosa succederà oggi all’Olimpico? Karsdorp non giocherà. Ma se anche andasse in panchina, rischierebbe i fischi dello stadio. L’appoggio popolare a Mourinho non è stato minimamente scalfito da questa presa di posizione. Non risultano tra l’altro chiarimenti tra i due. Dopo le urla di mercoledì, allenatore e giocatore non si sono più confrontati in privato sull’argomento. Ognuno per la sua strada, dunque.

Le scelte

Al posto di Karsdorp giocherà Celik a destra, proprio come contro il Sassuolo. I suoi progressi, fisici e tattici, sono stati incoraggianti. Sul lato opposto, il ballottaggio è aperto tra Zalewski ed El Shaarawy: stavolta potrebbe toccare al secondo. Nel mezzo invece, dopo aver riposato per intero nel turno infrasettimanale, dovrebbe ritrovare il posto Camara in coppia con Cristante. Matic sarebbe un’alternativa per il secondo tempo, così come il giovane Bove che a Reggio Emilia è entrato benino in partita. L’altro ragazzino, Tahirovic, è in rampa di lancio, come ha più volte anticipato Mourinho. Ma non è scontato che succeda oggi, in una partita da vincere in ogni modo.

Carica

In attacco, conferma certa per Abraham che si è appena sbloccato e al Torino ha segnato 3 gol nelle due partite dello scorso campionato. Tammy cercherà di trasferire in campo un’energia positiva per sfogare la frustrazione dell’addio al Mondiale, aspettando magari un assist di Dybala. Al suo fianco ovviamente si muoverà Zaniolo, che continua a resistere al dolore alla coscia ed è viceversa rinfrancato dal ritorno in Nazionale. Nicolò non segna all’Olimpico in campionato da tre anni e vorrebbe prima o poi che qualcuno smettesse di ricordarglielo. Il modo migliore sarebbe azzerare il contareti. E Belotti? Occhio perché contro il “suo” Toro può essere la carta a sorpresa.