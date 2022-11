Karsdorp, è rottura totale: lascia già Roma prima del Torino!

ROMA - La rottura tra Mourinho e Rick Karsdorp sembra essere ormai totale. Il tecnico portoghese ha infatti deciso di escludere dai convocati l’olandese dopo lo sfogo del post gara contro il Sassuolo. “Ha tradito la squadra, a gennaio dovrà trovarsi una squadra”, aveva detto il tecnico. Karsdorp negli ultimi due giorni si è allenato, ma ha ricevuto la notizia sulla convocazione contro il Torino e quest’oggi ha deciso di partire da Fiumicino con la famiglia per lasciare Roma. Sfrutterà i giorni di vacanza programmati dalla Roma per la prossima settimana, poi dovrà tornare a Trigoria per evitare ulteriori conseguenze.