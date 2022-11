Nervi tesi all’Olimpico: al momento del cambio, Bryan Cristante, con l’Olimpico che fischiava come non si sentiva da tempo, ha prima risposto nervoso al “cinque” di un membro dello Staff tecnico, poi ha scagliato a terra una bottiglietta d’acqua prima di sedersi in panchina. I fischi non sono diminuiti, anzi sono aumentati perché poco dopo è uscito Abraham, anche lui beccato dai tifosi inferociti.