Roma, ecco perché Dybala non ha calciato il rigore contro il Torino

ROMA - L'interrogativo di tutti i tifosi romanisti delusi per il pareggio contro il Torino: perchè Paulo Dybala non ha calciato il rigore allo scadere? Penalty della Roma procurato dall'argentino che ha deciso di lasciare il pallone a Belotti. E il Gallo ha fallito il rigore colpendo il palo. Dybala non ha battuto il calcio di rigore per paura di un nuovo infortunio : la Joya si era infatti infortunata un mese fa proprio calciado il rigore nella gara dell'Olimpico contro il Lecce.

Mourinho: "Il rigore non avrebbe dovuto calciarlo Belotti"

Il tecnico della Roma Mourinho ha spiegato la scelta di Belotti di andare sul dischetto al posto di Dybala. "Posso solo dire che non era Andrea il rigorista incaricato del tiro", ha detto il portoghese ai microfoni di Dazn. “Non te lo dico chi era, ma non era Belotti. Il problema per me non è sbagliare, ma quando non dai quello puoi dare. Belotti ha avuto il coraggio di tirare il rigore, almeno ha avuto il coraggio di farlo”, ha concluso.

Dybala: "Il rigore? Ecco come è andata"

Anche Dybala ha raccontato la dinamica della scelta del rigorista giallorosso: "Non c’era scritto chi doveva calciarlo. A volte è una questione di secondi la decisione, io ho alzato la testa e Belotti aveva la palla in mano. Lui se la sentiva di calciare e io l’ho lasciato. Per me non c’è problema, è un attaccante che ha fatto tantissimi gol. Oggi purtroppo ha sbagliato il rigore, ma poteva succedere a chiunque”, ha detto Paulo ai microfoni di Dazn.