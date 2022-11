Non era all'Olimpico, Rick Karsdorp. Il terzino olandese, stamattina, ha lasciato Roma e non era allo stadio, in tribuna, ma era evidentemente davanti al televisore. Al fischio finale della sfida contro il Torino, infatti, Karsdorp ha pubblicato una storia Instagram con due cuori, uno giallo e uno rosso, spezzato. Sotto, poi, una emoticon con una faccina in lacrime. Da capire, passata questa settimana di ferie che Mou ha concesso ai giocatori, cosa succederà tra lui, l'allenatore e la società.