Mourinho e la Roma senza Dybala: la risposta "segreta" del tecnico al giornalista

Botta e risposta tra José Mourinho e un giornalista durante la conferenza dopo Roma - Torino. Il cronista chiede a Mou dove sia finita la squadra che, senza Dybala, lo scorso anno ha vinto una coppa. Il tecnico della Roma riflette, rimane in silenzio per una trentina di secondi, poi dice: "Io lo so cosa dire, ma non voglio rispondere. Se tu mi dai la tua parola che non dici a nessuno la mia risposta, io vengo da te e te la dico in privato. Altrimenti, non rispondo. Ma se tu guardi bene quella Roma e questa vedi cosa manca". Il riferimento, forse, è all'atteggiamento della squadra, ma Mou non conferma. E neppure smentisce.