Matic: "I tifosi meritano di più da noi, dobbiamo avere più mentalità"

La partita?

"C'è stata reazione dopo il gol subìto, abbiamo avuto un calcio di rigore e poi abbiamo segnato. Non era facile poi segnare un altro gol nell'ultimo minuto. La nostra squadra deve migliorare molto perché giocare così non è buono per i nostri tifosi e dobbiamo fare di più".

Il pareggio è troppo poco?

"Prima della partita volevamo vincere, però il Torino ha giocato molto bene e penso che un punto sarà un bene perché lo abbiamo preso all'ultimo minuto. Come ha detto il mister all'intervallo, dobbiamo giocare molto meglio perché contro squadre come il Torino è difficile, se la nostra squadra non gioca molto bene non è facile vincere"

Cosa manca alla Roma per il salto di qualità?

"Mentalità"