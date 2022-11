Zalewski e le difficoltà della Roma: "Sappiamo che dobbiamo dare di più"

ROMA - All'indomani del sofferto pareggio contro il Torino, Nicola Zalewski non si nasconde sui social, ringraziando i tifosi in vista della lunga pausa per il "Mondiale" e ammettendo le difficoltà della Roma. La squadra di Mourinho è reduce da 2 punti nelle ultime 3 gare, con l'amarezza della sconfitta nel derby: "Si conclude questa prima parte di stagione - scrive l'esterno italo-polacco su Instagram - sappiamo tutti che dobbiamo dare di più, e vogliamo dare di più. Per Roma, per la Roma e per i Romanisti, che non ci hanno mai lasciati soli. Soprattutto nei momenti più bui. Ci rivediamo a gennaio. Grazie a tutti e forza Roma sempre".