Mourinho torna in Portogallo per rilanciare la sua Roma

ROMA - Ci sono quasi due mesi da riempire fino al 4 gennaio e da ieri la Roma è in vacanza per recuperare energie, dopo aver chiuso questa prima parte della stagione con la lingua di fuori. Mourinho ha concesso una settimana ai giocatori non impegnati con le Nazionali, la squadra si ritroverà domenica pomeriggio a Trigoria, per partire due giorni dopo per il Giappone. In Oriente la Roma giocherà due partite, contro il Nagoya Grampus e lo Yokohama F.Marinos, in una tournée brandizzata Toyota, con circa venti tifosi Premium al seguito. Ancora qualche giorno di riposo, poi ripresa degli allenamenti a Trigoria e allenamenti fino al 15 dicembre, quando è prevista la partenza per il Portogallo. Mourinho riporterà la Roma in Algarve, ad Albufeira, la stessa località dove aveva svolto la preparazione in estate. Nei prossimi giorni saranno ufficializzate le date, che dovrebbero essere 15-22 dicembre, una settimana prima delle vacanze di Natale, con due partite contro squadre portoghesi di prima divisione. In Portogallo dovrebbero aggregarsi anche i nazionali che non supereranno la fase a gironi del Mondiale. I quattro giallorossi che andranno in Qatar sono Dybala, Zalewski, Rui Patricio e Viña. Ci sono da riempire cinquanta giorni, quasi due mesi, prima della partita contro il Bologna del 4 gennaio.

Quasi tutti Una lunga assenza dagli spalti per i tifosi giallorossi che hanno fatto registrare 17 sold out. Mourinho può sfruttare questo periodo per recuperare giocatori infortunati e affaticati e rimettere in piedi una squadra che dovrà tentare la rincorsa per tornare in Champions, lontana finora solo tre punti. In questo periodo il tecnico portoghese avrà quasi tutti i giocatori a disposizione. Il blocco azzurro è rimasto quasi tutto a casa, salvo Zaniolo. Volpato non è andato al Mondiale perchè ha detto no all’Australia e ha scelto la maglia azzurra, Abraham e Ibanez hanno visto sfumare la possibilità di partire per il Qatar dopo le ultime prestazioni e anche la flessione della Roma ha inciso sulla loro mancata convocazione. Mourinho confida nel recupero di Dybala e Pellegrini, che sono mancati nelle ultime partite del 2022. Il tecnico ha voluto organizzare un richiamo alla preparazione con un ritiro vero e proprio, quello in Algarve, mentre in Giappone la squadra sarà impegnata in molto iniziative con lo sponsor.