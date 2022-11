Il Pallone d’Oro già in testa: Tahirovic è questo

ROMA - È difficile non innamorarsi di Benjamin Tahirovic. Mourinho, per essere precisi, è andato fuori di testa per il baby centrocampista svedese che ha esordito la scorsa domenica all’Olimpico. «Sarà un grande giocatore. Con il tempo andrà a mangiare qualcuno dei titolari», la profezia del portoghese dopo averlo buttato nella mischia contro il Torino. Del resto, Tahirovic abbina struttura fisica (è alto 1.91 cm), potenza, visione di gioco e tecnica. Inoltre, sa calciare in porta con il destro e con il sinistro indifferentemente. Anche l’ex allenatore Dalibor Savic si era innamorato di lui ai tempi del Vasalund: «È un vincente. E poi crede molto in se stesso». Già, Tahirovic crede così tanto in se stesso che in una vecchia intervista, da minorenne, dichiarò che il suo obiettivo a lungo termine era alzare al cielo il Pallone d’Oro.

Estate turbolenta L’inizio di stagione non è stato lineare per Tahirovic. Dopo la firma sul rinnovo fino al 2026 contava di allenarsi con i grandi, di crescere al fianco di Dybala e soci per ritagliarsi spazio tra campionato e coppe. Quando è stato riaggregato alla Primavera ha deciso di tornare a casa senza avere il permesso dalla società. È rimasto in Svezia venti giorni per schiarirsi le idee. La Roma l’ha multato ma non è andata oltre perché il ragazzo si è ripresentato con la voglia di spaccare il mondo. E l’ha fatto. Prima giocando in Primavera, poi attirando l’attenzione di Mourinho che l’ha premiato con la passerella dell’Olimpico.