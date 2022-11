Abraham, niente relax: il suo allenamento all'alba per riprendersi la Roma

Tammy Abraham , smaltita la delusione per la mancata convocazione Mondiale con l'Inghilterra, ha deciso di non perdere tempo. A gennaio, viste anche le brutte prestazioni dell'ultimo mese con la maglia della Roma , l'attaccante vuole tornare al top e per questo, nonostante le settimana di riposo concessa da Mourinho, ha pubblicato una sua foto mentre si allena in palestra.

Roma, l'allenamento e la dieta di Abraham

Fin da quando era un adolescente, e giocava nelle giovanili del Chelsea, Abraham ha mostrato una grande passione per allenamento e forma fisico. Come il suo idolo, Didier Drogba. Se, in campo, si dedica molto alle gambe, in palestra lavora soprattutto sulla parte superiore del corpo e sugli addominali. Spesso fa allenamenti personalizzati, prima e dopo le sedute in gruppo, per prevenire gli infortuni, è seguito da un osteopata e da quando è in Italia la sua alimentazione è molto più mediterranea rispetto a prima. La pasta preferita? Quella al pesto.