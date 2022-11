Non vuole perdere neppure un giorno di lavoro, Gini Wijnaldum. L'olandese si è riposato qualche giorno a Dubai ma ha scelto, comunque, di allenarsi per recuperare quanto prima dall'infortunio. Per questo ha voluto ringraziare la palestra, The Kamani Club, che lo ha ospitato in questi giorni. Dalla prossima settimana Wijnaldum tornerà a Roma per completare il suo percorso di recupero.