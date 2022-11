Totti, ai Globe Soccer Awards un omaggio da... Maradona

ROMA - Francesco Totti è stata una delle guest star dei Globe Soccer Awards che si sono svolti oggi a Dubai. L'ex capitano giallorosso, accompagnato da Noemi Bocchi, ha ricevuto anche un grande dono in memoria di Diego Armando Maradona, che ha più volte incontrato e che stimava non solo come giocatore ma anche come persona. Il suo manager Stefano Ceci ha donato all'ex capitano della Roma un calco del piede del Pibe de Oro, un regalo particolarmente apprezzato da Totti che ha posato con il piede "dorato".