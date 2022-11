Roma, Coric dimentica una pistola in hotel. Ma era finta

Ante Coric, 25 anni, centrocampista della Roma ormai da tempo fuori rosa, dopo che in estate ha rifiutato tutte le destinazioni dopo vari prestiti, fa parlare di sé per una storia che, col calcio giocato, non ha nulla a che fare. Coric, lo scorso settembre, si trovava all'hotel LifeStyle quando gli inservienti hanno chiamato le forze dell'ordine perché nella stanza, che condivideva con un amico, era stata trovata una pistola. In realtà non era una pistola vera e propria, ma una riproduzione di una Beretta senza, però, il tappo rosso alla fine della canna. Questo particolare ha tratto in inganno chi ha ritrovato l'arma e ha pensato potesse essere vera. Nessun reato, quindi, né da parte di Coric né da parte di chi era con lui.