Zalewski e la Roma: "Ultimo periodo complicato, Mourinho mi aiuta così"

Nicola Zalewski ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Polonia in Qatar. La nazionale biancorossa, che debutterà al Mondiale martedì prossimo contro il Messico, potrà contare sull'esterno giallorosso in grande spolvero: "Mi sento molto bene. Diciamo che c'è un po' di pressione, ma è normale. Sono pronto per la prima partita", sottolinea il classe 2002 che elogia il Messico e mette in guardia i suoi su quelli che potranno essere i potenziali pericoli: "Hanno un'ottima squadra, forte in attacco. Raul Jimenez e Hirving Lozano sono i giocatori più importanti della squadra messicana. Ma abbiamo anche noi giocatori molto bravi e scenderemo in campo per vincere questa partita". Un match importante per la Polonia che ha "il potenziale per passare il girone" e per lo stesso Zalewski: "Questo è il momento più importante della mia breve carriera - ammette il giocatore della Roma - Sono concentrato su questa partita e scenderò in campo per dare il massimo".