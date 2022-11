Il piano dei Friedkin: Roma sempre più solida e valorizzata

ROMA - Come d’abitudine, nel silenzio delle parole non dette ma nella concretezza dei fatti realizzati, Dan e Ryan Friedkin proseguono il piano per il rilancio, commerciale e manageriale, della Roma, iniziato nell’agosto 2020, quando hanno acquistato il club. Se, da una parte, c’è il campo che, nel 2022, non ha portato in dote la Champions a cui ambivano, ma ha portato un trofeo dopo 14 anni di nulla, dall’altra ci sono i lavori, gli incontri e le riunioni che Dan e Ryan, con i loro dirigenti e anche con Corbin, l’altro figlio del presidente sempre più romano, come il fratello, stanno portando avanti. Giocando su più piani e su più continenti: l’Europa, l’America e adesso anche l’Asia, con la tournée in Giappone breve (una settimana), ma densa di appuntamenti. Nessuno conosce la loro agenda, pertanto la presenza a Tokyo non è confermata, ma la voglia, e la necessità, di far crescere la Roma a livello commerciale, e quindi di incassi, sono ben chiare. Il tutto con un occhio sempre presente e attivo per tutto quello che riguarda il campo: Mourinho è l’allenatore, Tiago Pinto il manager ma, come logico, l’ultima parola è sempre la loro. Ed è la parola di chi osserva le cose in prima persona, non le ascolta riportate.

Roma in Giappone: due amichevoli da giocare Verso il 2023 L’anno che si sta chiudendo, per la Roma, sarà un anno da ricordare. Oltre al successo sportivo, ci sono state importanti novità in chiave finanziaria ed economica: prima l’uscita dalla Borsa, poi il bond, ripagato con 275 milioni di cui 92 versati di tasca propria dalla proprietà. E, infine, le nuove strategie per aumentare il valore del brand e ridurre il passivo in bilancio. La promozione del marchio nel mercato asiatico è fondamentale, l’accordo in divenire con Adidas come sponsor tecnico anche, la necessità di trovare nuovi partner prosegue. Anche perché finora il Gruppo Friedkin ha investito nella Roma quasi 700 milioni di euro e non c’è segnale più grande di questo a garantire i piani per il futuro. Futuro di cui, inevitabilmente, farà parte il nuovo stadio a Pietralata e di cui faranno parte i rapporti con la Uefa e con l’Eca: in questo senso è stato molto prestigioso, per la Roma, il convengo sul calcio giovanile organizzato a Trigoria per la prima volta in Italia. Non solo: i buoni rapporti con le istituzioni del calcio pongono il club in un ruolo sempre più centrale nel panorama calcistico europeo.