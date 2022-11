Luis Enrique in Qatar non dimentica la Roma: il messaggio che emoziona i tifosi

DOHA - Continua a riscuotere successo l'esperienza da streamer su Twitch di Luis Enrique. Il tecnico della nazionale spagnola, a pochi giorni dal debutto al Mondiale in Qatar, ha iniziato dal 18 novembre a fare dirette dal ritiro di Doha, parlando apertamente con la sua chat composta da numerosi tifosi. "Si tratta di un’idea per avere un rapporto diretto con i tifosi senza filtri con me e il mio staff", le sue parole. Nella chat non si sono presentati solo tifosi spagnoli, ma anche altri curiosi e amanti di calcio, tra cui tifosi della Roma, squadra in cui Luis Enrique ha avuto un'esperienza in panchina nella stagione 2011-2012.