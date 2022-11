Oltre a Rick Karsdorp oggi a Trigoria era assente anche José Mourinho. Nessuna polemica, in questo caso: l'assenza dell'allenatore portoghese era prevista, ha fatto dirigere l'allenamento al suo vice, Foti, e domani sarà regolarmente in campo. Martedì pomeriggio, poi, è prevista la partenza per il Giappone: Mourinho ci sarà, la presenza di Karsdorp è tutta da valutare, invece.