Orsato dà il vantaggio su rigore al Mondiale: tifosi della Roma furiosi, ecco perché

ROMA - Il buon arbitraggio di Daniele Orsato in Qatar-Ecuador, partita d'apertura del Mondiale ha fatto infuriare i tifosi della Roma. L'arbitro ha infatti seguito il protocollo alla perfezione sul rigore concesso all'Ecuador: Enner Valencia in area di rigore ha scartato il portiere avversario e ha subito un fallo netto. Orsato non ha fischiato subito ma ha aspettato lo sviluppo dell'azione in area che ha portato a una conclusione e al salvataggio di un difensore del Qatar. Solo dopo è arrivato il fischio di Orsato per l'assegnazione del rigore, dopo aver quindi applicato la regola del vantaggio.