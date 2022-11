Solbakken a Roma, ecco quando sbarca a Fiumicino

ROMA - Ormai ci siamo, Ola Solbakken sarà a tutti gli effetti un giocatore della Roma. Già oggi. L'esterno dl Bodo Glimt sarà infatti nella capitale per le visite mediche di idoneità sportiva e la firma sul contratto che lo legherà al club fino al 2027 a un milione di euro netti a stagione più bonus. Solbakken sbarcherà questo pomeriggio alle 13.50 all'aeroporto di Fiumicino: la sua avventura in giallorosso sta per cominciare nonostante non sarà a disposizione di Mourinho fino al primo gennaio, quando scadrà il contratto con il club norvegese.