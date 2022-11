ROMA - Un pomeriggio alla Rinascente, non per shopping ma per una grande iniziativa. La Roma, con la presenza di Stephan El Shaarawy e Andrea Belotti, oggi ha supportato il Progetto Beauty Bar per la ricerca, insieme alla FRO, la Fondazione Radioterapia Oncologica. I due calciatori si sono intrattenuti con i tanti tifosi presenti: sono stati donati palloni e maglie. I due calciatori hanno scattato selfie e firmat autografi con i tanti bambini presenti.