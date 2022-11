Nainggolan verso il Bari? Critiche dei tifosi, lui risponde sui social

ROMA - Radja Nainggolan cerca squadra. Il centrocampita dopo aver rescisso il contratto con l'Anversa sta aspettando offerte per poter cominciare la sua carriera. Rumors di mercato danno per certo l'interesse del Bari (oltre che del Palermo) per il Ninja, e presto potrebbero esserci dei contatti per valutare la situazione.