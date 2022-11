La Roma parte per il Giappone: assenti Karsdorp e Cristante. C’è Pellegrini

ROMA - La Roma parte per il Giappone senza Karsdorp, Cristante e Wijnaldum. Il primo ha definitivamente rotto con lla squadra, non essendosi presentato negli ultimi due giorni a Trigoria per gli allenamenti e saltando anche la partenza per Tokyo. Fuori anche Cristante che dovrà continuare il suo recupero dopo l'intervento allo scafoide, mentre Wijnaldum sta procedendo la riabilitazione a Trigoria. Zaniolo dopo gli impegni con la Nazionale è partito con la squadra per il Giappone, ci sono anche Pellegrini e Spinazzola che stanno procedendo al recupero dalle rispettive lesioni.