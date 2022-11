Totti, la rivincita: batte la Roma nella Lega Calcio a otto

ROMA - La rivincita sulla Roma. Non quella che ama e che ha difeso per oltre vent'anni, ma quella che gioca nella Lega calcio a otto. Ventuno giorni dopo dalla sfida di Supercoppa persa, ecco Totti sfidare con la sua squadra la Roma, e batterla per prendere punti importanti per la classifica. L'ex capitano giallorosso non ha segnato ma ha regalato un assist importantissimo per la rete di Moscardelli, l'ex attaccante del Chievo. Alla fine è arrivata una sofferta vittoria per 2 a 1 e una rivincita sulla supercoppa persa ventuno giorni fa.