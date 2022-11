Matic: "Sto bene alla Roma, giocare con Mourinho ti migliora"

Il ruolo da comprimario

Fin qui Matic non è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare. Una situazione inaspettata, almeno al momento della firma. “Per essere onesto pensavo di giocare - sottolinea il giocatore giallorosso - ma sono un giocatore e non importa se gioco un minuto o novanta, spero di stare bene e giocare in futuro. In questa stagione, ho giocato sempre pur non partendo dall’inizio. Il futuro? Non so cosa succederà. È la prima volta che vengo in Giappone, e so che alcuni giocatori serbi giocano qui: io sto bene alla Roma, ma magari in futuro questa potrebbe essere una buona opzione. Voglio fare i complimenti alla nazionale giapponese per la grande vittoria contro la Germania, sono felice perché il gol-vittoria è stato realizzato da un giocatore che conoscevo già a Belgrado. Onestamente nessuno pensava che il Giappone potesse vincere, ma nel calcio tutto è possibile”.