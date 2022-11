Spinazzola in crisi con l'inglese, Abraham se la ride sui social

TOKYO (GIAPPONE) - Con la maglia della Roma e della Nazionale ha affrontato alcuni degli attaccanti più forti del mondo, ma contro di loro Leonardo Spinazzola ha probabilmente faticato meno di quanto gli è capitato in questi giorni a Tokyo , dove i giallorossi sono in tournée durantel a sosta per i Mondiali in Qatar .

Abraham se la ride

A mettere 'in crisi' l'esterno di Mourinho la lingua inglese, con cui ha provato a cimentarsi con qualche affanno per rispondere alle domande dei giornalisti giapponesi. "I am happy to be here in Japan. Hello!" ha detto il folignate con qualche smorfia e la scena non è sfuggita a Tammy Abraham che ha così scherzosamente preso in giro il compagno: "Come sudare pronunciando due parole di inglese" il commento del centravanti, che ha poi postato il video sui suoi profili social.