Allarme Roma, servono due rinforzi per Mourinho

ROMA - La Roma è in Giappone per la tournèe in onore della Toyota, i Mondiali regalano le prime sorprese, ma Mourinho è preoccupato per la ripresa del campionato. Il 4 gennaio la Roma si ripresenterà per la seconda parte della stagione probabilmente senza un sostituto di Karsdorp, ormai alla rottura totale con la società, non potrà ancora contare su Wijnaldum, che sarà in campo solo tra febbraio e marzo e alla fine potrebbe avere in più solo Solbakken, ufficializzato ieri dalla società e pronto a unirsi ai nuovi compagni. Risolverà i problemi della Roma l’algido norvegese? Difficile prevederlo. L’attaccante rappresenta un’occasione per la società, con un ottimo rapporto qualità/prezzo (zero). Mourinho, che ha preso atto del suo acquisto, avrà una soluzione in più e questo potrebbe favorire la partenza di Shomurodov, considerato che in un attacco che non segna adesso c’è abbondanza. Preoccupa l’involuzione di Belotti, arrivato a parametro zero su richiesta di Mourinho, che lo avrebbe voluto già al Tottenham. L’ex capitano granata in questi mesi non è riuscito a confermare le sue qualità e ormai non è più solo questione di condizione atletica da recuperare. L’uzbeko, che l’estate scorsa aveva avuto qualche offerta, potrebbe essere sacrificato per non oscurare Volpato, il giovane lanciato da Mourinho che ha dimostrato di avere qualità. Con l’arrivo di Solbakken l’australiano che ha scelto l’azzurro rischia di arretrare nelle gerarchie dell’attacco.