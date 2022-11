Karsdorp è tornato a Roma: dovrà sottoporsi alla visita medica

ROMA - L'ultimatum della Roma ha avuto effetto, Rick Karsdorp è tornato nella capitale. Dopo cinque giorni ad Amsterdam senza permesso, saltando anche la tournée in Giappone, l'esterno olandese è sbarcato a Roma. Il club giallorosso, dopo che il ragazzo non si era presentato alla ripresa degli allenamenti, aveva imposto al giocatore di tornare nella capitale per sottoporsi alla visita medica. Karsdorp aveva infatti presentato un certificato medico per un malesse psicologico: adesso dovrà essere visitato anche dallo staff medico giallorosso, poi il club deciderà il da farsi.