Dybala in panchina anche nella sfida contro il Messico

ROMA - L'Argentina vince, lui esulta, ma anche in questa partita non è sceso in campo. Paulo Dybala è ancora a secco di minuti in questo Mondiale, il ct Scaloni dopo l'esclusione contro l'Arabia Saudita non lo ha preso in considerazione neanche nel secondo match del girone del Mondiale contro il Messico. Tanti cambi, ma lui non si è mai alzato, rinviando così l'esordio nel torneo in Qatar. Per buona pace della joya che aspetta il suo momento, per la felicità dei romanisti che sperano di vederlo ancora in panchina per evitare infortuni.