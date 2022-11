Roma, serata libera a Tokyo: ecco cosa hanno fatto i giocatori

Era impossibile andare in Giappone e non godersi almeno una cena a base del vero sushi. Così ieri la squadra ha beneficiato della serata libera concessa da Mourinho per organizzare una cena in un noto ristorante nel cuore di Tokyo che propone prelibatezze a base di sushi e piatti tipici giapponesi. Il giusto modo per ultimare la tournée prima di rientrare a Roma e concedersi dieci giorni di vacanza. Oggi la squadra si allenerà al Japan National Stadium per prepararsi all’amichevole di domani (ore 11,30 italiane) contro lo Yokohama F·Marinos, la squadra che ha vinto l’ultima edizione del campionato giapponese. Un avversario quindi da non sottovalutare e da affrontare con la giusta concentrazione. Dopo il pareggio deludente contro il Nagoya, la squadra deve trovare maggiore intensità e più attenzione sotto porta per evitare di rimanere a secco di gol anche in questa gara. Zaniolo potrebbe riposare ancora: il talento giallorosso deve recuperare le energie dopo le fatiche in Nazionale. Ci sarà spazio ancora per Tahirovic, il protagonista dell’ultima amichevole e pronto a dimostrare di essere all’altezza della prima squadra.