Roma, Karsdorp è già tornato in Olanda

ROMA - Due giorni a Roma, senza tappe a Trigoria. Rick Karsdorp non ha perso tempo e sbrigate le pratiche con la Roma ha deciso immediatamente di ripartire per Amsterdam per tornare dalla famiglia ed evitare nuovi contatti con Mourinho. L’esterno olandese dopo essere tornato il 25 novembre, ieri mattina si è imbarcato su un volo di linea dall’aeroporto di Fiumicino e ha lasciato nuovamente la capitale. Era stato costretto a tornare su indicazione della Roma che gli aveva chiesto di sottoporsi a una visita medica, visto il certificato presentato dall’agente del giocatore che indicava un malessere psicologico con impossibilità di tornare ad allenarsi a Trigoria e a partecipare alla tournée giapponese della squadra giallorossa. Così una volta tornato a Roma, il giocatore è stato accompagnato alla famosa visita medica, per poi ripartire per l’Olanda. Visita che non è stata fatta al Fulvio Bernardini, ma in una clinica esterna.

Niente prestito Karsdorp non ha aspettato il ritorno della squadra previsto per martedì. Non c’è possibilità che possa tornare in squadra, la frattura con Mourinho è insanabile e il tecnico lo aveva sottolineato già dopo la gara contro il Sassuolo. Quella del “tradimento” alla squadra: «Gli ho detto di cercarsi una squadra a gennaio». E l’agente ci sta provando, così come la Roma. Ma anche qui c’è una differenza di vedute: perché Johan Henkes sta prendendo in considerazione anche offerte in prestito, mentre invece il club giallorosso vorrebbe cederlo a titolo definitivo. In ogni caso Tiago Pinto al rientro della Roma dal Giappone incontrerà l’agente di Karsdorp per fare il punto della situazione e trovare la migliore soluzione per entrambe le parti.