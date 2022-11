Roma, tifosi perplessi: "Non si può soffrire pure in Giappone, si salva solo Zaniolo"

La Roma lascia il Giappone con due pareggi in due partite e due prestazioni non esattamente esaltanti. Con Abraham che "sembra un fantasma", Dybala al Mondiale e Pellegrini in tribuna perché non ancora al meglio, gli unici sprazzi di luce li ha regalati Nicolò Zaniolo. Ha giocato solo un tempo - il secodo di oggi contro i Marinos di Yokohama -, ma ha cambiato la partita: "Ha ragione Mourinho - si legge sui social durante e dopo i 90' - a dire che le alternative non sono all'altezza dei titolari". Il pari finale toglie un po' di amaro in bocca, ma certo la Roma non ha impressionato nelle due sfide in Giappone: "Meno male che ora vanno in vacanza. Speriamo che tornino un po' meglio".