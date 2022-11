Roma, tra poco la partenza dal Giappone. Da domani squadra in ferie per 12 giorni

La Roma ripartirà nel tardo pomeriggio italiano da Tokyo dopo la tournée giapponese di una settimana. I giallorossi arriveranno in Italia domani mattina poi Mou concederà ai giocatori 12 giorni di ferie. Appuntamento a Trigoria a metà dicembre: dopo uno o due allenamenti al Bernardini, Pellegrini e compagni voleranno in Algarve fino al 22 per la seconda parte della preparazione. Non c'è ancora un programma ufficiale, ma le amichevoli dovrebbero essere due, forse tre. Il 4 gennaio ripresa del campionato contro il Bologna.