Totti e Noemi, serata horror per la nuova coppia: cosa è successo

ROMA - Un bellissimo lunedì di paura per Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia ormai non si nasconde più e tra Abu Dhabi, Trigoria e le strade romane sta uscendo sempre più allo scoperto. A tal punto che un gruppetto di tifosi della Roma l'ha incontrata anche in un'escape room sull'appia dove Francesco e Noemi si sono divertiti insieme agli amici. Un bel lunedì trascorso insieme e nel divertimento. Anche nella paura: perché il tema della stanza era Freddy Krueger il famoso personaggio horror e che terrorizza le vittime con i suoi affilati artigli. Insomma, divertimento insieme agli amici: Totti e Noemi sono sempre più una certezza.