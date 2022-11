Roma, tournée vincente per il brand: da Fendi a Toyota, rapporti più solidi

ROMA - Una settimana in Giappone frenetica, stancante, ma che ha portato i benefici sperati. Perché la Roma ha lasciato Tokyo con la soddisfazione di aver sfruttato alla perfezione l’occasione per aumentare la visibilità del brand e consolidare i rapporti con sponsor e nuovi tifosi. Insomma, la tournée asiatica non poteva andare meglio. Certo, se ci fosse stato anche Dybala sarebbe stato meglio, ma tanti giocatori hanno raccolto l’entusiasmo dei giapponesi a partire da Zaniolo, ma anche Pellegrini, El Shaarawy e Mancini. Naturalmente la stella della settimana in Giappone è stata Mourinho. Lo Special One è conosciuto in tutto il mondo, la sua presenza è stata fondamentale per attirare non solo l’attenzione dei tifosi ma anche dei media locali. Mou è una garanzia, ma tanto è stato fatto anche dal club che ha voluto la tournée per rafforzare i rapporti con gli sponsor. Come Fendi, sempre più nel vivo dei progetti giallorossi. Il giorno dopo lo sbarco in Giappone è stata organizzata una serata nel negozio nel centro della capitale alla quale hanno partecipato i giocatori e diversi possibili investitori. Le public relations sono state protagoniste della tournée, per questo a Tokyo erano presenti anche Ryan Friedkin, vicepresidente della Roma, Brian Walker (direttore per le strategie e le nuove iniziative) e il Ceo Pietro Berardi. Oltre naturalmente al settore commerciale che ha lavorato a fondo per pubblicizzare il brand prima e durante la permanenza della squadra in Giappone.