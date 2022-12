Roma, Pellegrini lavora per un grande 2023

ROMA - Lorenzo Pellegrini lavora per preparare un grande 2023 . Il capitano è andato in tribuna nelle due amichevoli disputate in Giappone, in accordo con Mourinho. Il centrocampista ha recuperato dalla lesione ai flessori della coscia destra, in Giappone si è allenato con il gruppo, ma l’allenatore ha preferito non rischiare e lo ha lasciato a riposo anche nella seconda partita contro i campioni di Giappone. In questi giorni sta trascorrendo le vacanze tra Abu Dhabi (dove ha raggiunto la moglie e i figli al termine della tournèe in Giappone) e Dubai e insieme a loro ci sono anche Mancini e famiglia. Lorenzo sta ritrovando la condizione, lavorerà anche durante le vacanze, con la preparazione che riprenderà il 9 a Trigoria, prima della partenza per il Portogallo . Il suo obiettivo è tornare al cento per cento nel nuovo anno, dopo aver giocato a ritmo ridotto negli ultimi tre mesi, a causa di un fastidio muscolare che trascinandolo è diventato lesione. Pellegrini potrà tornare a giocare senza problemi fisici. Un recupero importante per Mourinho , che nelle ultime due partite del 2022 aveva dovuto rinunciare sia a lui che a Dybala, perdendo tanta qualità. «Senza Dybala e Pellegrini manca la luce», aveva detto lo Special One. Lorenzo ci tiene a farsi trovare pronto, per aiutare la Roma a sperare ancora nel quarto posto. Gli ultimi risultati negativi hanno portato la squadra di Mourinho a tre lunghezze dalla zona Champions, ma il campionato è ancora molto lungo è c’è la possibilità di recuperare. L’importante è riavere tutti gli infortunati alla ripresa del campionato.

Finalmente

La sosta sarà utile per la Roma, in attesa del ritorno di Dybala a Trigoria, il tecnico può programmare il rientro di Pellegrini già dalla prima partita del 2023, il 4 gennaio contro il Bologna. Finora il capitano non è riuscito a esprimersi ai livelli della passata stagione, a causa dei problemi fisici che lo hanno tormentato sin dall’estate. Anche in fase realizzativa Pellegrini non ha saputo ripetersi, anche se è tornato a calciare i rigori con precisione, dopo qualche errore. L’azzurro è stato condizionato da problemi muscolari, a entrambi i flessori. Anche lo scorso anno aveva avuto problemi fisici che lo avevano fermato per più di un mese, facendogli saltare dieci partite, ma riuscendo comunque a risultare il secondo miglior realizzatore della squadra dopo Abraham, con il suo primato personale di gol. Ma gli infortuni lo hanno sempre penalizzato. Anche due anni fa aveva dovuto saltare in extremis per una lesione muscolare l’Europeo vinto dagli azzurri. In questa stagione si è comportato da capitano, ha giocato stringendo i denti, prima di arrendersi in occasione del derby. Si è sempre sacrificato per la squadra, un esempio per tutti. Comportamenti che lo hanno portato ad essere sempre più un bieniamino per i tifosi.

Prevenzione

Nei prossimi mesi Pellegrini farà anche un lavoro di prevenzione, per ridurre il rischio di altri infortuni muscolari, ma ormai la lesione ai flessori è alle spalle. Con la sosta Lorenzo ha il tempo necessario per lavorare a Trigoria e risolvere definitamente il problema. È già tornato ad allenarsi con il gruppo e potrà giocare le amichevoli programmate ne secondo ritiro in Portogallo. Il recupero procederà con estrema cautela, per questo Mourinho ha preferito non utilizzarlo nelle amichevoli in Giappone. Quello che conta è il campionato, per recuperare posizioni in classifica e l’Europa League, per superare il Salisburgo e andare avanti nella competizione.