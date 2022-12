Calafiori e la Roma: "Mourinho? A volte ti fa rosicare. Quella volta con De Rossi..."

"Giocare con la Roma era il mio sogno, l’ho anche coronato, ho giocate tante partite, vissuto tante belle serate, non dimenticherò mai quel gol con lo Young Boys. Sì, è uno dei rimpianti aver segnato con lo stadio a porte chiuse per il Covid. Però il mio l’ho fatto, poi potevo rimanere di più ma il mio sogno l’ho coronato". Riccardo Calafiori, ex terzino giallorosso, attualmente in forza al Basilea, ha svelato aneddoti e ricordi della sua avventura alla Roma a "Cronache di spogliatoio". Partendo dal suo rapporto con Mourinho: "E' una persona ti dice le cose in faccia. Se gli piaci o no te lo dice chiaramente. Come può capitare a tutti, se fai bene ti fa i complimenti altrimenti ti dice dove hai sbagliato. Ma non mi ha messo la croce addosso. Lui usa bastone e carota, a volte ti fa rosicare, ma vuole vedere la reazione. Poi quando reagisci ti viene lì ad abbracciare. Mi ha lasciato grossi insegnamenti che porterò con me. Posso approcciare alle nuove esperienze con più tranquillità, so come affrontare le difficoltà". Calafiori è stato ceduto al club svizzero a titolo definitivo. "Ma non è un addio, nel calcio non si sa mai, può succedere di tutto. Se vai via a titolo definitivo hai più occasione di giocare, hai più possibilità di lottare per quella squadra. Ad esempio al Genoa ero in prestito ed è successo l’opposto, ho giocato poco e niente".