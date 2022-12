Roma, il club incontra gli sponsor. E Borussia e Southampton vanno a scuola a Trigoria

Continua senza sosta il lavoro della Roma con i suoi sponsor. Al Centro Congressi auditorium della tecnica, si è svolto oggi il primo AS Roma Business Summit. Ad aprire l'evento è stato il Ceo giallorosso Pietro Berardi che ha dato il via al workshop mattutino dopo aver raccontato dei progetti appena conclusi dal club e di quelli sui quali si sta lavorando. Sul palco sono intervenuti Bebe Vio - Membro Ufficiale del Toyota Team in Toyota Motor Italia - riguardo il ruolo del testimonial, Luca La Mesa che ha tenuto un momento di formazione sulle potenzialità dei social media per le aziende e infine Bjorn Poels che ha presentato Bundeling e ha parlato della collaborazione con AS Roma per lo sviluppo della nuova App per il Business Club. Presenti oltre 350 aziende, che nel pomeriggio hanno avuto la possibilità di stabilire nuovi contatti e fissare appuntamenti tra di loro e con alcuni dipartimenti del club. A condurre i lavori il giornalista di Sky Mario Giunta. Presenti, tra gli altri, il Borussia Dortmund e il Southampton che hanno approfittato dell'occasione per studiare il progetto Business Club di Trigoria.