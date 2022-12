Balbo: l'ex bomber della Roma è il nuovo allenatore dell'Estudiantes

Balbo, in conferenza stampa, ha spiegato cosa lo ha portato ad accettare la panchina dell'Estudiantes: “Per me è un onore, questo è un club che ha grande storia a livello internazionale e nazionale. Sono una persona molto ambiziosa, voglio vincere sempre e non ho esitato ad accettare la proposta perché la mentalità della società è uguale alla mia”.

Balbo ha firmato per una stagione con gli argentini, fino a dicembre del 2023. Era reduce dall'esperienza con il Central Cordoba. In carriera, ha avuto anche due esperienze da tecnico in Italia: una breve parentesi al Treviso e una un po' più lunga all'Arezzo, da cui si dimise per questioni personali con la squadra in piena corsa per i play off.